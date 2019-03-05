В Курской области отведали суп на чухонском масле
В местечке Свобода Золотухинского района состоялась четвертая гастрономическая экспедиция. Студенты познакомились с процессом приготовления обеда Афанасия Фета, в который входят овощной суп на чухонском масле, ростбиф, яблочная пастила и сухарный квас.
Из деревенских очерков Фета: «…Суп без всяких убийственных запахов, и – о роскошь! – кусок сочного ростбифа со стаканом хорошего вина».
Экспедицию организовали областной центр туризма, колледж коммерции, технологи и сервиса КГУ, и ассоциация рестораторов и отельеров Курской области. Гастрономические экспедиции проходят в рамках реализации проекта «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны города Курска». Их цель - разработка технико-технологических карт для приготовления в ресторанах и кафе Курской области избранных блюд.
ИСТОЧНИК KP.RU