Курянка перечислила деньги за товар, который так и не получила

СЕГОДНЯ 14:20 2019-03-05T14:20:34+03:00

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Ежедневно в полицейских сводках появляются новые виды мошенничеств. Практически все они бесконтактные и совершаются через телефон или сеть интернет. Мошенники не только интересуются банковскими счетами и картами курян, но часто обладают достаточными знаниями и умениями, чтобы создавать фейковые сайты или страницы в социальных сетях.

Один из таких ресурсов, выдающий себя за представительство итальянской фирмы по торговле мехом, накануне привлек внимание жительницы Курска в социальной сети. Девушка нашла на странице интернет магазина предложение о продаже норковой шубы. Предчувствуя выгодную покупку, она сделала заказ, и вскоре с ней связался человек, представившийся менеджером по продажам. Он предложил оплатить заказ переводом на банковскую карту. Курянка прочитала положительные отзывы, которые были на странице магазина от пользователей соцсети, и согласилась. Менеджер пообещал прислать курьера с товаром в ближайшее время, но ожидание затянулось. Вскоре страница мехового магазина исчезла с сайта, а профиль администратора был удален. Девушка попыталась написать людям, которые оставляли отзывы о ресурсе, но они общаться не пожелали и внесли ее в черный список.

Курянка, осознав, что ни денег, ни шубы больше не увидит, обратилась в полицию с заявлением. В рамках расследования уголовного дела стражи порядка направили соответствующие запросы в представительства банка и социальной сети, сообщили в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU