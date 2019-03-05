В 2018 году взыскали с курян долгов за ЖКУ на 290 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 13:19 2019-03-05T13:19:51+03:00

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За 2018 год на исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Курской области было 21 695 исполнительных документов по взысканию задолженности за услуги ЖКХ на общую сумму около 400 млн. рублей. Окончено и прекращено 17 224 исполнительных производства на сумму 290 млн. рублей.

Сложности исполнения документов о взыскании долгов в пользу предприятий ЖКХ объясняются тем, что большая часть должников по коммунальным платежам не имеют постоянного места работы, рассказали в управлении. При выходе судебных приставов по месту проживания таких должников зачастую выясняется, что они не живут по месту регистрации, или выехали с постоянного места жительства в другие регионы на заработки и находятся там без регистрации. У подавляющего большинства должников по ЖКХ нет имущества, подлежащего описи и аресту, на которое возможно по закону обратить взыскание.

Приставы проводят совместные рейды с представителями Управляющей компании Курска.

Судебные приставы-исполнители направляют должников-неплательщиков ЖКХ в Центры занятости населения Курска для их возможного трудоустройства. Должникам за коммунальные услуги ограничивают выезд за пределы Российской Федерации, кроме того, их штрафуют.

ИСТОЧНИК KP.RU