В 2018 году в Курскую область переехали 970 соотечественников

СЕГОДНЯ 12:55 2019-03-05T12:55:04+03:00

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В Армении презентовали программу переселения в Курскую область. Специалисты комитета по труду и занятости населения Курской области в режиме онлайн провели презентацию региональной программы по оказанию содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. В ходе видеоконференции было отмечено, что с начала реализации программы в регион переселилось из-за рубежа 18473 человека, 970 из них – в прошлом году. Показатель занятости трудоспособных участников программы и членов их семей стабильно сохраняется на уровне 85%.

Представители комитета по труду также рассказали, как принять участие в программе, обустроиться на новом месте и найти работу в регионе.

Соотечественники могут принять участие в программе после года работы в организациях Курской области. Кроме того, потенциальным переселенцам сообщили о необязательности предоставления гарантийных писем от работодателей для подачи заявлений на участие в программе.

ИСТОЧНИК KP.RU