За неделю ОРВИ заболели почти семь тысяч курян

СЕГОДНЯ 12:17 2019-03-05T12:17:26+03:00

Эпидемии в регионе пока нет Фото: Из архива КП.

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По итогам прошедшей недели в целом по области заболеваемость ОРВИ в Курской области оставалась ниже порогового уровня на 16,7%. В целом по области за неделю заболели острыми респираторными инфекциями 6763 человека, в основном дети - 72,2%.

Для предупреждения заражения ОРВИ и гриппом Управление Роспотребнадзора по Курской области рекомендует соблюдать правила профилактики:

- избегать контакта с больными людьми, ограничить посещение мест массового скопления людей;

- соблюдать меры личной профилактики, тщательно мыть руки, использовать антисептики (салфетки, спреи др.), пользоваться медицинскими масками;

- поддерживать оптимальный температурный режим в помещениях;

- регулярно проветривать помещения и проводить их влажную уборку с использованием моющих и дезинфицирующих средств;

- больше находиться на свежем воздухе, одеваться по погоде.

Если заболели вы или член Вашей семьи, оставайтесь дома, чтобы не усугубить состояние своего здоровья и не подвергать риску заражения других людей. Обратитесь за медицинской помощью, вызвав врача на дом.

Консультацию по вопросам профилактики ОРВИ и гриппа также можно получить по телефонам «горячей линии» Управления Роспотребнадзора по Курской области в рабочие дни с 9.00 до 17.00, с перерывом с 13.00 до 14.00, по телефонам:

- в Курске - (4712) 58-71-86,

- Железногорске, Железногорском, Дмитриевском, Хомутовском, Фатежском районах - (47148) 2-46-49;

- в Льговском, Курчатовском, Конышевском, Рыльском, Глушковском, Кореневском районах - (47140) 2-14-88;

- в Суджанском, Большесолдатском, Беловском, Медвенском, Обоянском и Пристенском районах - (47143) 2-16-38;

- в Щигровском, Черемисиновском, Тимском, Советском, Касторенском, Горшеченском и Мантуровском районах - (47145) 4-39-65.

ИСТОЧНИК KP.RU