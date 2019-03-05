Курянка лишилась денег после общения в соцсети

СЕГОДНЯ 11:52 2019-03-05T11:52:14+03:00

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Девушку обманули старым способом, который особенно распространен в ВК. Зайдя на свою страницу «ВКонтакте», курянка увидела личное сообщение от коллеги. Он писал, что попал в сложную ситуацию и просит одолжить ненадолго чуть больше двух тысяч рублей. Также собеседник указал номер карты и попросил деньги перевести на нее.

Не проверяя информацию, девушка перечислила деньги. Вскоре тот же человек снова написал и попросил еще полторы тысячи. Курянка сделала еще один перевод, но начала сомневаться и позвонила коллеге. Выяснилось, что он не писал никаких сообщений и взаймы не просил. Его страницу взломали и использовали злоумышленники. Сейчас по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Преступники, подозреваемые в мошенничестве, разыскиваются.

ИСТОЧНИК KP.RU