Курянина обвиняют в содержании наркопритона

СЕГОДНЯ 11:47 2019-03-05T11:47:01+03:00

Мужчина получал дозу в замен на гостеприимство

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Сотрудники УКОН УМВД России по Курской области задержали 43- летнего мужчину, подозреваемого в содержании наркопритона. Курянин был неоднократно судим за наркотики, и сам имеет зависимость от запрещенных веществ.

Освободившись из колонии, мужчина нашел «легкий» способ получения дозы. Он превратил родительскую квартиру в наркопритон, который просуществовал более полугода, рассказали в полиции.

Но вскоре сомнительное жилище посетили оперативники. В квартире в присутствии понятых полицейские обнаружили и изъяли приспособления для употребления наркотиков.

Курянин во всем признался и пояснил, что предоставлял жилье наркоманам, а взамен получал от «клиентов» порцию наркотиков. По факту содержания наркопритона возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU