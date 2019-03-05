Жителю Курска более двух месяцев не платили зарплату
Возбуждено уголовное дело
Образовалась задолженность в размере не менее 61 тысячи рублейФото: Из архива "КП"
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Сотруднику одной из организаций города Курска свыше двух месяцев не выплачивали в полном объеме заработную плату. Образовалась задолженность в размере не менее 61 тысячи рублей.
Следственный отдел по Центральному административному округу города Курска следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 145.1 УК РФ — «Невыплата свыше двух месяцев заработной платы».
Сейчас устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СУ СК по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU