Курянин получил 7,5 лет за нападение на офис микрозаймов

СЕГОДНЯ 11:01 2019-03-05T11:01:39+03:00

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В ноябре 2018 года 42-летний курянин, имеющий крупные долги перед банками, решил похитить деньги из микрофинансовой организации. Он взял пневматический пистолет, надел маску, вошел в офис микрозаймов и стал требовать у сотрудницы деньги. Похитив 1 700 рублей, мужчина скрылся.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по пч. 3 ст. 162 УК РФ — «Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, с незаконным проникновением в помещение».

Промышленный районный суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде 7 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, сообщает прокуратура Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU