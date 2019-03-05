Пожилой житель Курска торговал в гараже алкоголем

СЕГОДНЯ 10:37 2019-03-05T10:38:58+03:00

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68-летний курянин продавал в своем гараже спиртосодержащую продукцию крепостью 30-40%. За это в октябре 2018 года он был подвергнут административному наказанию по ч.1 ст. 14.17 КоАП РФ, сообщили в прокуратуре Курской области.

Однако уже через месяц мужчина продолжил продажу алкоголя крепостью 36% по цене 100 рублей за 1 литр. По пояснениям подсудимого, эту жидкость он купил на одном из рынков города Курска. Согласно заключению эксперта, она произведена из пищевого сырья.

В отношении пенсионера возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным по ст. 171.4 УК РФ — «Незаконная розничная продажа алкогольной и спиртосодержащей продукции». Курянину назначили наказание в виде четырех месяцев исправительных работ с удержанием 10 % в доход государства.

ИСТОЧНИК KP.RU