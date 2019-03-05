Сборная Курской области завоевала 11 медалей на турнире по фехтованию

СЕГОДНЯ 08:56 2019-03-05T08:56:27+03:00

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В Курске завершился всероссийский турнир по фехтованию на рапирах среди юношей и девушек, посвященный памяти Анастасии Кирилловой. В соревнованиях приняло участие более 500 спортсменов.

Рапира, девочки: в возрастной группе 2005-2006 года рождения в личном первенстве серебро завоевала Диана Бабаева, бронза у Ирины Зориной и Елизаветы Реутовой, в группе 2007-2009 года рождения бронза у Полины Волобуевой и Дарьи Коржовой.

В командном первенстве в возрастной группе 2005-2006 года рождения золото завоевали Диана Бабаева, Евгения Герасимова, Ирина Зорина, Елизавета Реутова, бронза у Лилианы Головиной, Влады Соболевой, Ульяны Хаверевой, Алины Широбоковой. В группе 2007-2009 года рождения серебро завоевали Полина Волобуева, Виктория Князева, Дарья Коржова, Мариам Курасбедиани.

Рапира, мальчики: в возрастной группе 2005-2006 года рождения в личном первенстве серебро завоевал Павел Пузанков, в командном первенстве золото завоевали Влад Герасимов, Матвей Гребенников, Даниил Дорохин. В возрастной группе 2007-2009 года рождения в командном первенстве бронзу завоевали Тимофей Домырев, Игорь Кожевников, Иван Кривошапов, Данила Салов.

ИСТОЧНИК KP.RU