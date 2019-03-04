Житель Курской области избил водителя скорой

СЕГОДНЯ 17:03 2019-03-04T17:06:02+03:00

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В июле 2018 года водитель скорой помощи совместно с фельдшерской бригадой прибыл к жильцам частного сектора в городе Курске. Автомобиль мужчина поставил около одного из домов частного сектора и стал ждать медиков.

Через некоторое время он услышал сигнальный гудок. Водитель другого автомобиля настаивал, чтобы скорая дала ему проехать. При этом на дороге места да проезда было предостаточно.

В это время от пациента вышли врачи, и автомобиль уехал. В этот же вечер обиженный водитель приехал на Станцию скорой медицинской помощи, подошел к водителю неотложки, и ударил его несколько раз по лицу.

С многочисленными переломами потерпевшего доставили в медицинское учреждение. В отношении хулигана возбудила уголовное по ч. 1 ст. 111 УК РФ — «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека».

Суд назначил жителю курянину наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. С него также взыскали 27 900 рублей, затраченные на лечение потерпевшего.

ИСТОЧНИК KP.RU