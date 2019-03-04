На выходных в Курской области задержали 16 пьяных водителей

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-04T16:46:50+03:00

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В прошедшие выходные дни подразделения Курской Госавтоинспекции провели профилактические мероприятия по сплошной проверке водителей на трезвость.

Подобные мероприятия проводятся Госавтоинспекцией постоянно, для формирования устойчивого осознания водителями, допускающими подобные нарушения, неотвратимости наказания, отметили в ГИБДД.

Всего с 1 по 3 марта в регионе задержали 16 пьяных водителей, кроме этого пять водителей отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще двое задержаны по ст.264.1 УК РФ за повторное вождение в пьяном виде или повторный отказ от медицинского освидетельствования.

Госавтоинспекция Курской области обращается к гражданам не оставаться равнодушными. Если стали свидетелями того, что человек, управляющий транспортным средством, имеет признаки опьянения, своевременно сообщить в полицию по телефонам: 02, с мобильного телефона – 102; дежурная часть ГИБДД УМВД России по Курской области 36-70-01, 36-70-02.

Помните о том, что своевременно проявленная Вами бдительность поможет спасти чью-то жизнь!

ИСТОЧНИК KP.RU