Откроется выставка работ студентов курского худграфа

СЕГОДНЯ 15:44 2019-03-04T15:44:59+03:00

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5 марта в 16.00 в ДХШ № 1 им.. Клыкова откроется выставка работ студентов худграфа КГУ.

ДХШ № 1 им. В.М. Клыкова с момента своего основания тесно сотрудничает с художественно-графическим факультетом и его преподавателями. Практически все преподаватели школы – это бывшие выпускники и преподаватели худграфа КГУ.

История формирования традиций кафедры рисунка и живописи началась в 1947 году, когда в Курске было открыто художественно-графическое педагогическое училище (КХГПУ). У истоков его стоял П.К. Лихин – выпускник Императорской Академии художеств России, ученик И.Е. Репина. Первые навыки по рисунку и живописи в ДХШ № 1 получили известные художники и деятели искусства: народные художники России В.И. Ерофеев, Л.И. Руднев и Г.И. Провоторов, заслуженные художники России В.В. Конев, Е.М. Зайцев, Н.П. Криволапов.

После присоединения в 1960 году КХГПУ к Курскому государственному педагогическому институту был образован художественно-графический факультет, из стен которого вышли народный художник России В.М. Клыков, заслуженные художники России В.Е. Шпаковский, А.Н. Лавров, В.Т. Дмитриенко, В.Г. Шкалин, В.И. Бартенев, В.М. Пронина и многие другие.

Студенты отделения живописи активно участвуют в научной и выставочной деятельности, многие стали дипломантами различных художественных выставок, победителями всероссийских и международных конкурсов.

Особенность этой выставки в том, что здесь можно будет увидеть творческие работы студентов худграфа разных времен, выполненные в разных техниках. В рамках мероприятия преподаватели кафедры рисунка и живописи проведут мастер-класс для учеников ДШИ.

ИСТОЧНИК KP.RU