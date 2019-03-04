Курянка похитила у знакомого деньги со счета
Девушка незаметно взяла его телефон
По факту кражи возбуждено уголовное дело.Фото: Из архива "КП"
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23-летняя жительница Курчатовского района вместе со своими знакомыми распивала в гостях спиртные напитки. В ходе совместного застолья она незаметно взяла телефон одного из собутыльников. С помощью мобильного банка она перевела со счета приятеля порядка восьми тысяч рублей на свои телефонные номера.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Злоумышленнице грозит до шести лет лишения свободы, сообщили в УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU