Курская пенсионерка попалась на уловки мошенников

СЕГОДНЯ 15:05 2019-03-04T15:05:27+03:00

Молодые люди выманили у нее сто тысяч

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К 68-летней жительнице Железногорска на улице подошли двое молодых людей и поведали трогательную историю о том, как их друг попал в ДТП, и ему необходимы средства на операцию. Якобы родственники потерпевшего готовы перечислить необходимую сумму, но есть одна проблема – они граждане другого государства и есть сложности с переводом, а деньги нужны сегодня.

Незнакомцы умоляли пожилую женщину помочь, одолжив им денег, заверив, что их долг завтра будет зачислен на ее сберкнижку. Пенсионерка откликнулась на просьбу молодых людей. Все вместе приехали в банк, где женщина сняла с книжки 100 тысяч рублей.

Когда сердобольная курянка передала свои сбережения, злоумышленники скрылись. Женщина обратилась в полицию. По признакам состава преступления по статье о мошенничестве возбудили уголовное дело, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU