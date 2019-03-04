В курском цирке стартует новая программа – «Потерянные во времени»!

СЕГОДНЯ 14:52 2019-03-04T14:52:38+03:00

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Шел 1892 год. В маленьком шапито конферансье Ле Блохиль готовится к началу представления, а его маленький друг, гениальный цирковой инженер Леонардо, который слывет чудаком, уже давно изобрел машину времени, но привести ее в действие удается лишь сейчас. С этого и начинается удивительная история двух друзей, совершенно случайно оказавшись в 2019 году, друзья вынуждены адаптироваться к новому времени одновременно стараясь вернуться обратно.

Такое путешествие становится увлекательным и интересным, но не стоит забывать, что путешествие во времени может быть опасным.

В динамичном представлении принимают участие одни из лучших цирковых артистов: призёры международного циркового фестиваля в Монте-Карло - эквилибристы на перекидной лестнице и также разыграют свою партию Дмитрий и Наталья Колобуховы с номером «Шахматы», Ле Блохиль и Леонардо впервые увидят самый экстремальный номер – «Шар смелости». «Мертвая петля» - это уникальные трюки с каскадерами на мотоциклах внутри железного шара. В захватывающих поворотах сюжета зрителей порадуют номера грациозных воздушных гимнасток: Сабрина с номером на полотнах «Флер» и Яна Сердюкова ускорит ход событий с номером «Превращение».

Ну и какой цирк без животных? Кристина Кузнецова продемонстрирует ловкость жонглирования и акробатики на лошади с номером «Золотой век». Уникальную дрессуру покажет Алия Такшантова в номере «Весёлые медвежата». Виртуозно продемонстрируют навыки джигитовки «Русские казаки» под руководством Александровой-Серж Виолетты.

Ни один зритель не останется равнодушным.

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Курский государственный цирк

Ул. А. Невского, 4

8, 10 марта в 12.00, 9 марта в 16.00.

ИСТОЧНИК KP.RU