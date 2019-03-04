В Курской области потеплеет до семи градусов

СЕГОДНЯ 14:13 2019-03-04T14:13:19+03:00

Температура в темное время суток составит от -3…+до 2 ºС, днем +2º…+7 ºС Фото: Из архива "КП"

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4 марта с девяти часов вечера и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями.

Ночью небольшие осадки в виде дождя и мороси. Днем небольшой дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер южный ночью 5-10, днем 9-14, местами порывы до 17 м/с. Температура в темное время суток составит от -3…+до 2 ºС, днем +2º…+7 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана ГУ МЧС рекомендуют воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. Управляя автомобилем на скользкой дороге, следует избегать резких поворотов и торможений.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU