В Курске прошла акция "Кино в театре"

СЕГОДНЯ 13:48 2019-03-04T13:48:20+03:00

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3 марта в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» прошел очередной показ – комедия «Парень из Голливуда, или Необыкновенные приключения Вени Везунчика» 12+.

Новинку в мире российских фильмов комедийно-приключенческого жанра создал режиссер, продюсер и по совместительству главный актер фильма Роман Светлов. С 2012 года он руководит творческим объединением с актерской школой «Рыжий театр». Во время просмотра этой киноленты зрителю удастся и вдоволь посмеяться от души, и окунуться в настоящие воодушевляющие яркие перипетии. Хотя по отзывам рейтинг фильма откровенно низкий.

Начинающий актер Веня с говорящей фамилией Везунчик подает большие надежды в мире киноиндустрии, но его голубая мечта – получить роль в колыбели кинематографа, Голливуде. И в один прекрасный день Веня получает заветное приглашение… Но что за этим стоит? Криминальный авторитет, известный под прозвищем Антиквар, оказывается под прицелом крупных итальянских, японских и американских кредиторов, решивших с ним расквитаться. Его охрана находит в актерской картотеке имя Везунчика, который как две капли воды похож на их босса. Теперь Веня становится марионеткой в руках мошенников, решивших подставить его перед охотниками на голову Антиквара…

Перед основным показом на экране гости проекта увидели кроткий фильм Курского кинофонда о народном артисте СССР, актере театра и кино, мастере художественного слова, общественном деятеле, педагоге Василии Лановом, который в январе 2019 года отметил свое 85-летие

Проект "Кино в театре".

ИСТОЧНИК KP.RU