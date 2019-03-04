В Курске продолжаются отключения электричества

СЕГОДНЯ 13:43 2019-03-04T13:43:35+03:00

Отключения пройдут во всех трех округах Фото: Из архива "КП"

Отключения пройдут в 4 по 7 марта

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Сеймский округ:

С 4 по 7 марта с 9-00 до 16-00: Лесной пр-д д.4-58/2; 3-я Лесная ул. Д.2/8-18,3-17; 4-я Лесная 1-35/15,2/58-24; 5-я Лесная 12-22; 6-я Лесная 17-23/4; Городская д. 1-51,2-94; Малиновая;Овечкина д.80Д-106А,55-83; Бочарова 43-65,52-58; Литовская 35а-55; 5-7е Даньшенские п-ки; Моковская д.26-32; Заводская д.2/22-6,11-19А; Сумская д.13-17; Пигорева д.8Б,10А.10Б,6,10; 4-12-е Степные переулки.

С 4 марта 7 марта с 9-30 до 15-00: ул. Народная д.13А,13Б,11; Магистральный пр-д д. 8-12,12А.

Тел. для справок: 32-32-15.

Центральный округ:

С 4 по 7 марта с 9-00 до 16-00: ул. Ахтырская, ул. Светлая

Тел. для справок: 32-40-89

Железнодорожный округ:

С 4 по 7 марта с 9-00 до 17-00: 2 Агрегатный переулок 2-26, 1-29; 1 Агрегатный переулок 2-30, 1-25; Коллективная 4-88; 1 Агрегатная 5-23, 14-24.

С 4 по 7 марта с 9-00 до 17-00: 2 Агрегатный переулок 2-26, 1-29; 1 Агрегатный переулок 2-30, 1-25; Коллективная 4-88; 1 Агрегатная 5-23, 14-24; Восход-2; 1 Весенний переулок 1-29, 2-36; 2 Весенний переулок 1-29, 2-28; 3 Весенний переулок 7-9, 4-8; 3 Агрегатная 1-21, 2-50; 2 Агрегатная 3-27, 4-26; 3 Весенний проезд 2-18; 4 Агрегатный переулок 3-17, 2-18; 6 Агрегатный переулок 2-26, 26/18, 1-21; 7 Агрегатный переулок 1-25, 2-26; Клубная 1-25; Агрегатная 6-36; 2 Клубный переулок 4-10, 3-9; 3 Агрегатный переулок 1-9, 2-6; 1 Клубный переулок 1-17, 2-10; 5 Агрегатный переулок 1-9, 2-8; Курбатовка 2-64; Борзеновский переулок 21-49, 12-46; Курбатовский переулок 2-42, 1-37; Тимская 9-41, 2-82; 2 Тимской переулок 2-22, 1-23; 3 Тимской переулок 2-16, 1-13; 4 Тимской переулок 2-14, 1-13; 5 Тимской переулок 2-10, 1-13; 6 Тимской переулок 5.

Тел. для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU