СЕГОДНЯ 13:04 2019-03-04T13:04:01+03:00

Ирина также взяла серебро в составе сборной России по фехтованию

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Олимпийская чемпионка курянка Инна Дериглазова заняла первое место на этапе Кубка мира по рапире «Pharaohs Challenge», который прошел в начале марта в египетском Каире.

В финале наша спортсменка встретилась с действующей чемпионкой мира, итальянкой Аличе Вольпи. Поединок двух сильнейших рапиристок мира завершился убедительной победой Инны Дериглазовой со счетом 15:7.

Ирина также взяла серебро в составе сборной России по фехтованию на этапе Кубка мира в Каире.

ИСТОЧНИК KP.RU