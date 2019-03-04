Курянка Инна Дериглазова заняла первое место на этапе Кубка мира
Ирина также взяла серебро в составе сборной России по фехтованию
Инна ДериглазоваФото: предоставлено пресс-службой
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Олимпийская чемпионка курянка Инна Дериглазова заняла первое место на этапе Кубка мира по рапире «Pharaohs Challenge», который прошел в начале марта в египетском Каире.
В финале наша спортсменка встретилась с действующей чемпионкой мира, итальянкой Аличе Вольпи. Поединок двух сильнейших рапиристок мира завершился убедительной победой Инны Дериглазовой со счетом 15:7.
Ирина также взяла серебро в составе сборной России по фехтованию на этапе Кубка мира в Каире.
ИСТОЧНИК KP.RU