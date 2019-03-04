В администрации Курской области произошли кадровые изменения
Врио председателя комитета по управлению имуществом Курской области покинул свой пост
Исполнение обязанностей возложено на Савина Дмитрия АнатольевичаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Моисеев Павел Юрьевич освобожден от должности врио председателя комитета по управлению имуществом Курской области по собственному желанию, сообщили в областной администрации.
Исполнение обязанностей возложено на Савина Дмитрия Анатольевича. В комитете по управлению имуществом Курской области он занимал должность заместителя председателя.
ИСТОЧНИК KP.RU