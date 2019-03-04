В Курске на Республиканской обнаружили мертвого человека

СЕГОДНЯ 10:47 2019-03-04T10:47:44+03:00

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4 марта утром в группе «Автокадр46» появилось сообщение, что на улице Республиканской в Курске под окнами дома № 42 лежит мертвый человек. Взволнованные очевидцы говорят, что труп лежит уже давно и прямо под окнами.

— Живот синий у него, - сообщают жители.

На место ЧП приехала полиция. Официальной информации пока никакой нет.

С начала года это уже не первый случай. 9 февраля в Курске на улице Менделеева было обнаружено тело 55-летнего мужчины без видимых признаков телесных повреждений.

ИСТОЧНИК KP.RU