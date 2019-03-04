В Курской области на производстве погибли три человека

СЕГОДНЯ 10:22 2019-03-04T10:22:34+03:00

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С начала 2019 год на производствах Курской области погибли три человека, сообщили в ФСС. Ранения, несовместимые с жизнью, нанес ножом гендиректору работник Льговского дорожного эксплуатационного предприятия. В Большесолдатском на тракториста упало спиленное дерево. На заводе КПД под напряжение попал электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Через две недели в формовочном цехе этого же предприятия произошел второй инцидент, повлекший тяжелые последствия для здоровья пострадавшего. Тракторист АПК «Курск-авто», выходя из кабины трактора, оступился и упал на пол, получив открытый перелом ноги. В ООО «Стальконструкция» электрогазосварщик упал, поднимаясь на туру. А 25-летнему работнику мебельной фабрики «Эксклюзив» отрезало кисть левой руки диском пилы. Этот случай не признан страховым.

Все работники, получившие тяжелые травмы, на данный момент проходят лечение за счет средств Фонда социального страхования. В дальнейшем при необходимости они будут направлены на реабилитацию.

ИСТОЧНИК KP.RU