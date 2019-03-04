Курян предупреждают о гололеде

СЕГОДНЯ 08:57 2019-03-04T08:57:19+03:00

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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области 4 марта будет облачно с прояснениями. Днем небольшие, местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, утром и днем местами туман. Ветер юго-западный 7-12 м/с, местами порывы до 15 м/с. Температура: по области днем от 0-5º тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

Все предметы в тумане воспринимаются расположенными намного дальше, чем это есть на самом деле.

Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения. Ни в коем случае нельзя пытаться как можно быстрее преодолеть местность, покрытую туманом, вопреки усталости, надежнее и безопаснее переждать туман, съехав с дороги.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Помните: от вашего поведения зависят не только ваша жизнь, но и судьбы других людей.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает о том, что в Курской области круглосуточно и бесплатно работает телефон Службы спасения-112.

ИСТОЧНИК KP.RU