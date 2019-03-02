СЕГОДНЯ 17:55 2019-03-02T17:55:04+03:00

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В 2019 году в Курской области заменят 241 лифт в 62 многоквартирных домах, сообщили в областной администрации.

В первый этап реализации (срок завершения работ – 31 августа 2019 года) включены 12 домов по следующим адресам:

г. Курск, пр-т Дружбы, 4;

г. Курчатов, ул. Садовая, д.22, ул. Энергетиков, д.13;

г. Железногорск, ул. Гагарина, д.21, ул. Гайдара, д.4 корп.2, ул. Горняков, д.2, ул. Димитрова, д.25, ул. Димитрова, д.3, ул. Ленина, д.41, ул. Ленина, д.58 корп.2, ул. Мира, д.16 корп.1, ул. Мира, д.16 корп.2.

Во второй этап реализации (срок завершения работ – 31 декабря 2019 года) включены 28 домов по следующим адресам:

г. Курск, ул. Ясная, д.1А; ул. Союзная, д.18А; пр-т Дружбы, д.16; пр-т Дружбы, д.1; пр-т Дружбы, д.2; пр-т Дружбы, д.9; пр-т Кулакова, д.7; проезд Магистральный, д.12А; проезд Магистральный, д.7; ул. Кавказская, д.37; ул. Крюкова, д.16; ул. Ленина, д.20; ул. Маяковского, д.109; ул. Республиканская, д.50В; ул. Республиканская, д.52Б;

г. Курчатов, ул. Энергетиков, д.15; ул. Набережная, д.11; ул. Садовая, д.2 п.5; ул. Садовая, д.3; ул. Садовая, д.4; ул. Садовая, д.5; ул. Садовая, д.7; ул. Садовая, д.9А;

г. Железногорск, ул. Мира, д.7; ул. Обогатителей, д.16; ул. Ленина, д.53; ул. Гагарина, д.29; ул. Димитрова, д.1.

В третий этап реализации (срок завершения работ – 30 июня 2020 года) включены 22 дома в г. Курске по следующим адресам:

ул. Ленина, д.94; пер. Блинова, д.7; ул. Сумская, д.38; ул. Черняховского, д.52; пр-т Кулакова, д.1Б; пр-т Ленинского Комсомола, д.54; ул. Кати Зеленко, д.6Г; пр-т Дружбы, д.12; пр-т Энтузиастов, д.3; пр-т Энтузиастов, д.5; проезд Магистральный, д.5; ул. Черняховского, д.50; ул. Ямская, д.2; проезд Магистральный, д.8; ул. Никитская, д.10; ул. Орловская, д.34; пр-т Дружбы, д.13; пр-т Ленинского Комсомола, д.52; ул. Гагарина, д.14А; ул. Дейнеки, д.18А; ул. Дейнеки, д.5; ул. Малышева, д.2 корп.23.

ИСТОЧНИК KP.RU