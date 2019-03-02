На Курскую область надвигаются морозы

СЕГОДНЯ 13:02 2019-03-02T13:03:29+03:00

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С вечера 2 марта и на протяжении суток в Курской области ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, днем местами небольшой снег. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью северо-западный 5-10, днем юго-западный 9-14, местами порывы до 18 м/с. Температураночью -11…-16 °С, при прояснениях до -20 °С, днем -1…-6 °С.

Спасатели напоминают курянам о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

ИСТОЧНИК KP.RU