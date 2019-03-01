В Курской области стартовала «Студенческая весна»

СЕГОДНЯ 17:04 2019-03-01T17:04:29+03:00

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В КГУ с «Поэтической гостиной» стартовал фестиваль «Студенческая весна Соловьиного края». В этом году он проходит под девизом: «35 лет молодости и творчества», сообщили в областной администрации.

В фестивале примут участие более пяти тысяч студентов из более 20 вузов и ссузов Курской области. Активное участие в мероприятиях фестиваля принимают и студенты-иностранцы из Украины, Белоруссии, Грузии, Армении, Малайзии, Нигерии, Шри-Ланки, Болгарии, Эквадора, Сирии.

Завершится фестиваль 18 апреля награждением и гала-концертом. Победители областного фестиваля студенческого творчества станут участниками Всероссийского заключительного фестиваля программы «Российская студенческая весна», который пройдет с 14 по 18 мая в Пермском крае.

ИСТОЧНИК KP.RU