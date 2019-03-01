В Курской области откроется горячая линия по кори

СЕГОДНЯ 16:46 2019-03-01T16:46:06+03:00

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С 4 по 18 марта Роспотребнадзор проводит всероссийскую горячую линию по профилактике кори. Специалисты-эпидемиологи расскажут об основных мерах профилактики кори, а также о мерах, которые необходимо предпринять при возможных контактах с заболевшим. Дадут рекомендации для родителей о том, как защитить ребенка, посещающего организованный коллектив.

На территории Курской области консультацию можно получить в Управлении Роспотребнадзора по Курской области по телефону (4712) 58-71-88 и ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Курской области» по телефону (4712) 22-33-02. Звонки принимаются в рабочие дни с 10.00 до 17.00, в пятницу с 10.00 до 16.00, с перерывом с 13.00 до 14.00.

ИСТОЧНИК KP.RU