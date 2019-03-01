2019-03-01T16:17:27+03:00
Общество

В Курской области подешевели яйца

УФАС провело проверку
Яна ШЕЛЕСТ
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С 10 января 2019 года цены на яйца стали постепенно снижатьсяС 10 января 2019 года цены на яйца стали постепенно снижатьсяФото: Из архива "КП"
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С ноября прошлого года в курских супермаркета резко возросла цена на куриные яйца. Рост цен в отдельных торговых сетях превысил 50%. В связи с этим курское УФАС провело проверку на предмет соблюдения норм антимонопольного законодательства.

В ходе проверки установлено, что причиной роста розничных цен на яйцо куриное послужило повышение оптовых отпускных цен поставщиками. Птицефабрики объясняют рост увеличением затрат на производство, в частности, подорожанием кормов.

Также, по информации производителей, на цены влияют факторы сезонности производства, ограниченного срока хранения, снижения поголовья в осенне-зимний период и др. На росте цен сказывается и отсутствие производства яиц в Курской области.

Курское УФАС нарушения антимонопольного законодательства, в том числе ценового сговора на рынке яйца куриного Курской области не выявило. С 10 января 2019 года цены на яйца стали постепенно снижаться.

ИСТОЧНИК KP.RU

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