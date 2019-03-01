Пьяный курянин до смерти избил бывшую сожительницу

СЕГОДНЯ 15:26 2019-03-01T15:28:10+03:00

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу

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1 марта 2019 года 40-летний житель Тимского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, под утро пришел в дом к 34-летней бывшей сожительнице. На почве личных неприязненных отношений он начал избивать женщину, а потом скрылся.

Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась в Тимской районной больнице. Щигровский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Курской области в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей».

Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU