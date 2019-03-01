Пьяный курянин до смерти избил бывшую сожительницу
1 марта 2019 года 40-летний житель Тимского района, будучи в состоянии алкогольного опьянения, под утро пришел в дом к 34-летней бывшей сожительнице. На почве личных неприязненных отношений он начал избивать женщину, а потом скрылся.
Потерпевшая от полученных телесных повреждений скончалась в Тимской районной больнице. Щигровский межрайонный следственный отдел Следственного комитета по Курской области в отношении подозреваемого возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшей».
Подозреваемого задержали, решается вопрос о заключении его под стражу. По делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU