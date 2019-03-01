Совсем скоро в Курске – горячее аргентинское танго

СЕГОДНЯ 14:56 2019-03-01T14:57:56+03:00

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9 и 10 марта в Курске Эсекьель Гомес проведет уроки аргентинского танго. В настоящее время маэстро работает в Токио и в России, Комсомольск-на-Амуре, где в июле 2016 года открыл студию «EzeTango».

Свою танцевальную карьеру в фольклорных танцах он начал в 1997 году в Буэнос-Айресе. Принимал участие в различных фестивалях танго, в Мундиале (Мировом чемпионате танго) и важнейших милонгах Буэнос-Айреса. В 2009 году переехал в Токио и начал работать в студии танго «Zero Hour».

Хореограф из Аргентины готов обучить курян искусству танцаФото: Из личного архива героя публикации

Фото: Из личного архива героя публикации

Наш город Эсекьель Гомес посетит по приглашению поклонницы этого танца Светланы Юсиповой.

- Если у кого-то нет партнера, и он придет на занятие один, то ничего страшного, - пояснила «КП» Светлана. - У преподавателя практический подход: так строит процесс обучения, что все задействованы. В Курске Эсекьель Гомес даст четыре урока. Первые уроки - базовые. Они особенно пригодятся тем, кто совсем не умеет танцевать. Также можно брать индивидуальные занятия. Милонга, вечер аргентинского танго, пройдет 9 марта в 20.00 в ресторане «Престиж».

Записаться на уроки к преподавателю из Аргентины можно по номеру 89606910485 (Светлана).

Мастер-классы пройдут 9 и 10 марта по адресу: ул. Верхняя Луговая 25, танцевальная студия «Творческий ЗАВОД 5.40».

Уровень танцевальной подготовки, возраст, вес, значения не имеют.

ИСТОЧНИК KP.RU