2019-03-01T14:51:14+03:00
Общество

В Курской области застрелили более 2300 лисиц

Свыше 300 тысяч животных вакцинировали от бешенства
Яна ШЕЛЕСТ
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Отстрел проводился за пределами населенных пунктовОтстрел проводился за пределами населенных пунктовФото: Из архива "КП"
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В 2018 году в Курской области было зарегистрировано 86 случаев заболевания животных бешенством, в том числе крупного рогатого скота. С начала 2019 года уже выявили семь случаев.

Главным разносчиком смертельной болезни по-прежнему остаются лисы. Основными мерами борьбы с бешенством являются иммунизация и отстрел. В 2018 году больше 300 тысяч животных вакцинировали.

Отстрел безнадзорных и диких животных проводился за пределами населенных пунктов. В прошлом году застрелили 2344 красных лисиц, 12 енотовидных собак и одного волка.

В 2019 году за медицинской помощью по поводу укусов животными к медикам обратилось более 300 курян. Необходимо помнить, что каждый человек, подвергшийся нападению домашнего или дикого животного, обязательно должен обратиться за медицинской помощью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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