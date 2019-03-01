2019-03-01T14:14:22+03:00
Спорт

Олимпийский комитет отметил курских фехтовальщиков

Награды Фэйр Плэй удостоены Евгения Ламонова и Ильдар Мавлютов
Яна ШЕЛЕСТ
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Евгению Ламонову наградили за соблюдение принципов справедливостиЕвгению Ламонову наградили за соблюдение принципов справедливости
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Курские представители фехтования удостоены награды Фэйр Плэй от исполкома Олимпийского комитета России по итогам 2018 года, сообщили в областной адинистрации.

Ильдар Мавлютов, заслуженный тренер России, тренер-преподаватель Центра спортивной подготовки «Школа высшего спортивного мастерства» города Курска, награжден за вклад в использование идеалов дружбы, благородства и честной игры в воспитании у молодежи высокой нравственности в спорте и жизни.

Евгения Ламонова, олимпийская чемпионка, призер различных соревнований и председатель комитета по физической культуре и спорту Курской области, награждена за соблюдение принципов справедливости на протяжении всей спортивной и профессиональной карьеры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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