2019-03-01T13:03:50+03:00
Общество

В Курске пройдут пожарно-тактические учения

Граждан просят не паниковать
Яна ШЕЛЕСТ
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Во время учений по городу будет передвигаться спецтехникаВо время учений по городу будет передвигаться спецтехникаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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4 марта в 15.00 в концертном зале «Свиридовский» на улице Сонина пройдут плановые пожарно-тактические учения. Спасатели отработают практические действия по тушению возгораний на объектах с массовым пребыванием людей.

Во время учений курские огнеборцы подробнее изучат планировку объекта, пути подъезда и расположение источников воды, оборудованные для забора воды специальной техникой. Также будут отработаны вопросы взаимодействия между оперативными службами и администрацией концертного зала.

Во время учений по городу будет передвигаться спецтехника с включенными сигналами и проблесковыми маячками. Будет задействована крайняя левая полоса автомобильной дороги по улице Сонина.

ГУ МЧС просит граждан отнестись к ситуации с пониманием и не паниковать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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