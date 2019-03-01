В Курске на памятнике Ленину заделают швы

СЕГОДНЯ 11:04 2019-03-01T11:04:32+03:00

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Герметизацию швов памятника Ленину проведут в этом году, сообщили в областной администрации. Это позволит исключить его дальнейшее разрушение от неблагоприятного атмосферного воздействия. Ориентировочная стоимость работ составит 200 тысяч рублей. Работы начнутся в мае.

Летом 2018 года эксперты обследовали памятник и определили, что имеющиеся повреждения не влияют на общую несущую способность. Памятник не может внезапно разрушиться или потерять устойчивость. Однако могут представлять опасность гранитные элементы отделки памятника, но для полной оценки требуется их демонтаж.

Если потребуется заменить эти элементы, то только на гранит Токовского месторождения, расположенного на Украине. Из-за сложившейся политической ситуации с соседним государством это невозможно. Пока для контроля за техническим состоянием памятника будет организован постоянный мониторинг.

Объект культурного наследия регионального значения «Памятник В.И. Ленину» открыли 1 сентября 1933 года на средства курян. Во время фашистской оккупации памятник был разрушен. Торжественное открытие обновленной скульптуры, которую отлили на ленинградском заводе «Монументскульптура», состоялось 5 ноября 1956 года.

Памятник Ленину в Курске — одна из лучших скульптур вождя в «Лениниане» М.Г. Манизера, и один из самых лучших среди всех памятников основателю Советского государства. С 1956 года его ни разу не ремонтировали и не реставрировали.

ИСТОЧНИК KP.RU