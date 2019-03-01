В Курской области прошла масштабная тренировка спасателей

СЕГОДНЯ 10:29 2019-03-01T10:29:54+03:00

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В Курской области прошла штабная тренировка по отработке действий сил и средств региона в период весеннего половодья. В ней принимали участие все муниципальные образования региона, а также ведомства и организации, обеспечивающие жизнедеятельность населения в этот период.

Активная часть тренировки состоялась в поселке Щетинка на так называемом курском море. Согласно легенде, в канал для отвода воды упало несколько деревьев, создалась угроза заторов. Для ликвидации происшествия была привлечена группировка сил и средств общей численностью более 50 человек и 12 единиц техники.

В это же время в Курске паводковые воды «подтопили» дома и приусадебные участки. Специалисты провели разведку, оценили угрозу жизни населению и ориентировочные объемы работ. Всего к данным работам привлекались 277 человек, 92 единицы техники.

Во время тренировки отработали вопросы экстренного оповещения населения, временного размещения людей, предоставления транспорта, питания, оказания медицинской помощи, сообщили в ГУ МЧС.

ИСТОЧНИК KP.RU