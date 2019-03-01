Курянка похитила у знакомого телефон

СЕГОДНЯ 09:47 2019-03-01T09:47:02+03:00

С мобильником стоимостью более 20 тысяч рублей девушка скрылась Фото: УМВД России по Курской области.

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Курские полицейские разыскивают подозреваемую в мошенничестве 20-летнюю Марченко Татьяну Александровну. Девушка попросила у знакомого телефон, чтобы позвонить, но назад его не отдала.

С мобильником стоимостью более 20 тысяч рублей девушка скрылась. Сейчас девушку разыскивают для проведения проверки и установления всех обстоятельств произошедшего.

Все, кто обладает информацией о месте нахождения девушки или ее передвижении, могут конфиденциально сообщить об этом в любой отдел полиции по телефону 02, с мобильного 102, номеру 58-33-90, 8-920-730-00-00.

ИСТОЧНИК KP.RU