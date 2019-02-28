2019-02-28T16:51:38+03:00
Общество

В Курской области ожидается мокрый снег и морось

Местами налипание мокрого снега, на дорогах гололедица
Яна ШЕЛЕСТ
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Незначительная резкость при гололеде может привести к заносуНезначительная резкость при гололеде может привести к заносуФото: Из архива "КП"
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28 февраля с вечера и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью умеренные, днем небольшие, местами умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и мороси. Местами налипание мокрого снега и мороси. Ветер северо-западный ночью 5-10, днем 7-12, местами до 15 м/с. Температура ночью -3…+ 2 ºС, днем -2…+ 3 º С.

ГУ МЧС напоминает водителям о соблюдении осторожности. При управлении автомобилем на скользкой дороге нельзя резко тормозить, поворачивать, разгоняться и переключать передачи. Незначительная резкость при гололеде может привести к заносу. Пешеходам рекомендуется подбирать обувь с нескользящей подошвой.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

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