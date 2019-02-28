2019-02-28T16:22:50+03:00
Звезды

Курян приглашают на «Весенний вернисаж»

Выставка работ курских художниц откроется в здании городской администрации
Яна ШЕЛЕСТ
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В экспозицию вошло около сорока работВ экспозицию вошло около сорока работФото: Яна ШЕЛЕСТ
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1 марта, в первый день весны, в 15.00 в фойе администрации города Курска состоится открытие выставки работ курских женщин-художников «Весенний вернисаж». В экспозицию вошло около сорока произведений живописи, графики, декоративно-прикладного искусства (батик, гобелен, пэчворк).

Свои работы представили известные курские художница В. Пронина, А. Носова, Н. Умрихина, Ю. Бартенева, Е. Кизилова, Е. Третьякова, М. Бялынович и молодые живописцы С. Леонова, А. Пронская, А. Соколова, С. Хаткевич и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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