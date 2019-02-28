В Курске задержали девушек-закладчиц

СЕГОДНЯ 15:44 2019-02-28T15:44:50+03:00

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Сотрудники Управления по контролю за незаконным оборотом наркотиков УМВД по Курской области задержали 18-летнюю и 19-летнюю девушек, подозреваемых в сбыте героина в крупном размере.

Злоумышленницы приехали в Курск из Москвы специально для распространения наркотиков через тайники-закладки всего на один день. Девушки сняли квартиру на сутки. Их задержали в тот момент, когда они делали закладку.

У злоумышленниц изъяли более двухсот сорока грамм героина. Наркотики были уже расфасованы на разовые дозы. Раскладывали они их в частном секторе. Все сделанные ранее закладки тоже изъяли.

В отношении девушек возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 228.1 — «Незаконные производство, сбыт наркотических средств». Девушкам грозит срок от 10 до 20 лет. На время следствия они арестованы и находятся в следственном изоляторе.

ИСТОЧНИК KP.RU