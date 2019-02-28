В пруду под Курском погибла рыба

СЕГОДНЯ 12:34 2019-02-28T12:34:22+03:00

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В ноябре 2018 года сотрудники одного из рыбхозов на реке Снагость в селе Дарьино Суджанского района подняли шлюз. Вода вытекла, река обмелела, что привело к массовой гибели рыбы, а также ухудшению условий обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов.

В результате этих преступных действий ущерб государству составил более 220 тысяч рублей. Суджанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 257 УК РФ — «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов».

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU