2019-02-28T12:34:22+03:00
Происшествия

В пруду под Курском погибла рыба

СК проводит расследование
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Вода вытекла, река обмелела, что привело к массовой гибели рыбыВода вытекла, река обмелела, что привело к массовой гибели рыбыФото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:

В ноябре 2018 года сотрудники одного из рыбхозов на реке Снагость в селе Дарьино Суджанского района подняли шлюз. Вода вытекла, река обмелела, что привело к массовой гибели рыбы, а также ухудшению условий обитания и воспроизводства водных биологических ресурсов.

В результате этих преступных действий ущерб государству составил более 220 тысяч рублей. Суджанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 257 УК РФ — «Нарушение правил охраны водных биологических ресурсов».

Сейчас проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области ожидается мокрый снег и морось
Курян приглашают на «Весенний вернисаж»
В Курске задержали девушек-закладчиц
В Железногорске на парковке сбили девочку
Курские автобусы и маршрутки перейдут на безналичный расчет
Полпред Президента РФ Игорь Щеголев ознакомился с процедурой открытия эскроу-счета в ЦЧБ ПАО Сбербанк
Под Курском почтальон похитила деньги у многодетной семьи
В Курской области проходит третья гастрономическая экспедиция
Пьяный курянин пытался изнасиловать свою родственницу
Курские рапиристки выиграли первенство Европы
Под Курском ночью загорелся дом
Курянин срубил в урочище 14 деревьев
В Курске на улице Сумской заметили раздетого мужчину
Пьяный курский водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС
Филипп Киркоров представит в Курске свое новое шоу
У курского пенсионера украли кредитку
Под Курском с водонапорной башни украли оборудование