Курские автобусы и маршрутки перейдут на безналичный расчет

СЕГОДНЯ 12:06 2019-02-28T12:06:23+03:00

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В скором будущем в автобусах и маршрутных такси будут установлены терминалы для безналичного расчета, сообщили в департаменте транспорта, связи и дорожного хозяйства города Курска. Сейчас изучается опыт других городов, будут учтены положительные и отрицательные моменты, чтобы безболезненно уйти от привычного наличного расчета.

Пассажиры смогут заплатить за проезд либо карточкой, либо, как и прежде, наличкой. Примечательно, что разница в способе оплаты может привести и к разнице в цене за проезд. За наличные будет дороже, за безналичные – дешевле.

Благодаря нововведению водителям и кондукторам станет проще работать в час пик. Также из оборота частично уйдет всем надоедливая мелочь.

ИСТОЧНИК KP.RU