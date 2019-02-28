Полпред Президента РФ Игорь Щеголев ознакомился с процедурой открытия эскроу-счета в ЦЧБ ПАО Сбербанк

СЕГОДНЯ 11:54 2019-02-28T11:54:40+03:00

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Игорь Щеголев во время своего рабочего визита в Воронеж посетил дополнительный офис №9013/0182 Сбербанка на улице Ворошилова. Здесь его вместе с губернатором Воронежской области Александром Гусевым и врио губернатора Липецкой области Игорем Артамоновым встречали Председатель ЦЧБ ПАО Сбербанк Владимир Салмин, заместитель Председателя ЦЧБ Александр Закурдаев, заместитель управляющего Головным отделением по Воронежской области ПАО Сбербанк Сергей Полянский.

Процедура открытия эскроу-счета осуществляется в системе Сбербанка «CRM Розничный». Клиент подписывает документы, подготовленные банком совместно со строительной компанией. Для оформления операции «дольщику» требуется только паспорт, а время на открытие счета занимает не более 10 минут.

На эскроу-счета «дольщики» перечисляют стоимость квартиры, указанную в договоре участия в долевом строительстве. Банк передает эти денежные средства застройщику только после ввода в эксплуатацию дома. Таким образом, банк выступает гарантом сохранности денежных средств покупателей жилья.

В течение переходного периода, до 30 июня 2019 года, использование эскроу-счетов застройщиками при привлечении средств дольщиков носит добровольный характер. С 1 июля текущего года оно станет обязательным по всей стране. В Воронеже два застройщика уже перешли на новую схему работы, а всего на сегодняшний день в ПАО Сбербанк открыто уже 140 эскроу-счетов.

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ИСТОЧНИК KP.RU