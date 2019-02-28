2019-02-28T11:43:40+03:00
Происшествия

Под Курском почтальон похитила деньги у многодетной семьи

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Почтальон присвоила 3 191 рубльПочтальон присвоила 3 191 рубльФото: Из архива "КП"
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Жительница Конышевского района обратилась в прокуратуру с жалобой о том, что ее многодетной семье не выплачивают компенсацию за коммунальные услуги.

Женщина получила 4 тысячи 355 рублей. Об этом свидетельствовали подписи в квитанциях. Однако заявительница настаивала на том, что ей выплачена только 1 тысяча рублей, а подписи в квитанциях – поддельные.

Прокуратура установила, что денежные средства населению доставляла почтальон отделения почтовой связи. Сумму в размере 3 191 рубль она присвоила, а подписи в квитанциях поставила сама.

На основании материалов прокурорской проверки в отношении почтальона возбудили уголовное дело по ч. 1 ст.160 УК РФ — «Присвоение с использованием служебного положения».

ИСТОЧНИК KP.RU

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