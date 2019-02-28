2019-02-28T10:46:58+03:00
Звезды

В Курской области проходит третья гастрономическая экспедиция

Курян угощают варениками с дырочкой
Яна ШЕЛЕСТ
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Студенты познакомились с секретами приготовления вареников с дырочкойСтуденты познакомились с секретами приготовления вареников с дырочкой
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Студенты колледжа коммерции, технологий и сервиса посетили Суджанский район и познакомились с секретами приготовления традиционного блюда - вареников с дырочкой, сообщили в областной администрации.

Художественной руководитель Свердликовского центрального сельского дома культуры Нина Веприцкая показала, как готовится тесто и начинка, поделилась секретами приготовления вареников.

Гастрономические экспедиции проходят в рамках реализации проекта «Гастрономическая карта Соловьиного края на пути в рестораны города Курска». Их цель - разработка технико-технологических карт для приготовления блюд из гастрономической карты Соловьиного края в ресторанах и кафе Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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