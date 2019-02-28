Пьяный курянин пытался изнасиловать свою родственницу

СЕГОДНЯ 10:12 2019-02-28T10:14:11+03:00

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31 января 2019 года вечером 49-летний житель Суджанского района, находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в гости к 45-летней жене своего родного брата. Зная, что брат находится на заработках в Москве, он решил изнасиловать его супругу.

Мужчина сорвал с женщины халат и повалил ее на диван. Потерпевшая стала оказывать ему активное сопротивление, потом вырвалась и убежала. Суджанский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области в отношении злоумышленника возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 131 УК РФ — «Покушение на изнасилование».

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается, сообщили в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU