2019-02-28T09:52:14+03:00
Спорт

Курские рапиристки выиграли первенство Европы

Соревнования проходили в Италии
Яна ШЕЛЕСТ
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Победа осталась за российской сборной – 45:35Победа осталась за российской сборной – 45:35
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Курянки Анастасия Безносикова и Валерия Рассолова завоевали золотые медали в командных соревнованиях на кадетском первенстве Европы, которое проходило в итальянской Фодже.

В финале соперницами российской команды стали фехтовальщицы из Франции. В первом бою Валерия Рассолова обыграла французскую фехтовальщицу со счетом 5:1. В итоге победа осталась за российской сборной – 45:35

ИСТОЧНИК KP.RU

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