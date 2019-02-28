Курские рапиристки выиграли первенство Европы
Соревнования проходили в Италии
Победа осталась за российской сборной – 45:35
Изменить размер текста:
Курянки Анастасия Безносикова и Валерия Рассолова завоевали золотые медали в командных соревнованиях на кадетском первенстве Европы, которое проходило в итальянской Фодже.
В финале соперницами российской команды стали фехтовальщицы из Франции. В первом бою Валерия Рассолова обыграла французскую фехтовальщицу со счетом 5:1. В итоге победа осталась за российской сборной – 45:35
ИСТОЧНИК KP.RU