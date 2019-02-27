2019-02-27T14:37:39+03:00
Происшествия

Пьяный курский водитель пытался дать взятку сотруднику ДПС

Возбуждено уголовное дело
Яна ШЕЛЕСТ
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Инспектор ДПС от взятки отказалсяИнспектор ДПС от взятки отказалсяФото: Из архива "КП"
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26 января 2019 года днем сотрудник ДПС около деревни Дерлово Золотухинского района остановил легковой автомобиль. В ходе беседы инспектор почувствовал от водителя запах алкоголя.

53-летний водитель, находившийся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, в салоне служебного автомобиля попытался передать сотруднику 20 тысяч рублей в качестве взятки за непривлечение его к административной ответственности.

Инспектор ДПС от взятки отказался и сообщил о произошедшем в дежурную часть районного отдела полиции. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ — «Покушение на дачу взятки должностному лицу».

Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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