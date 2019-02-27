2019-02-27T13:53:35+03:00
Звезды

Филипп Киркоров представит в Курске свое новое шоу

Программа называется «Я+R - #ЦветНастроения»
Ольга ДАНИЛОВА
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Киркоров выступит в Курске 22 мартаКиркоров выступит в Курске 22 мартаФото: предоставлено организаторами
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Трудоспособность Филиппа Киркорова давно стала легендой. У публики еще не улеглись впечатления от шоу «Я», поставленного режиссером от «Цирка дю Солей» Франко Драгоне, а артист с маэстро Драгоне уже подготовил новую грандиозную программу.

Новое шоу получило говорящее само за себя название «Я+R» - #ЦветНастроения». С одной стороны, это намек на то, что она является логическим продолжением предыдущей работы, а с другой, очевидно, что король российской поп-музыки предстанет с новой неожиданной стороны.

Что-что, а удивлять Король умел всегда. Филипп Киркоров был виртуозом хайпа задолго до того, как это стало мейнстримом. Недавно артист еще раз доказал, что не разучился производить эффект – нашумевшим клипом «Цвет настроения синий». Видео вышло на загляденье: тут и тонкий беззлобный троллинг молодежи, и искрометный юмор, и целая россыпь российских селебрити в необычных ролях. Неудивительно, что ролик собрал более 55 миллионов просмотров на Youtube и стал одним из самых обсуждаемых музыкальных событий года в Рунете.

На волне такого успеха Киркоров продолжил эпатировать публику – на сей раз на пару с давним другом Николаем Басковым. И снова получилось: вышедший шуточный клип «Ибица» за первые же сутки набрал 1,5 миллиона просмотров и оккупировал первую строчку вкладки «В тренде». В съемках приняли участие Сергей Шнуров, Гарик «Бульдог» Харламов, Валерий Леонтьев, Андрей Малахов.

Всего через две недели Филипп разрывал шаблоны уже в дуэте с Егором Кридом и их новым хитом «Цвет настроения черный». Песня в первые же дни возглавила все чарты, а видеоклип на сегодня насчитывает более 100 000 000 просмотров на Youtube.

Впрочем, Киркоров отлично понимает: одной шумихой сыт не будешь. Он придирчиво выбирает, какие песни будет исполнять. У него потрясающее чутье на хиты..

Огромное внимание Киркоров всегда уделяет живым выступлениям, создавая фантастические шоу. В новой программе «Я+R» #Цвет Настроения.. задействована уникальная сцена-трансформер, фантастические лифты, сотни костюмов, 80 человек персонала участников нового шоу, экраны с 3D-графикой. Ничего подобного раньше не делал никто из российских исполнителей. Пока можно только гадать, какие сюрпризы Киркоров приготовил в этом шоу, но одно можно сказать наверняка: у зрителей #цветнастроения к концу выступления будет яркий!

22 марта в 19.00

СКК

ИСТОЧНИК KP.RU

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